Valentino Rossi si ritira: «Avrei voluto correre per altri 25 anni, ma è arrivato il momento» (Di giovedì 5 agosto 2021) Quel giorno tanto temuto, è arrivato. Valentino Rossi ha annunciato il suo ritiro a fine stagione. Lo ha fatto alla vigilia del gran premio della Stiria, convocando a sorpresa una conferenza stampa straordinaria che non lasciava presagire nulla di buono. E così è stato: «Ho deciso di fermarmi a fine stagione - ha detto senza troppi giri di parole -. È un momento molto triste, è difficile sapere che l'anno pRossimo non correrò con una moto». La Leggenda scende di sella, sua compagna inseparabile per 26 stagioni, ben oltre la metà dei suoi anni, 42. E proprio l'età gli ha giocato contro, ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 5 agosto 2021) Quel giorno tanto temuto, èha annunciato il suo ritiro a fine stagione. Lo ha fatto alla vigilia del gran premio della Stiria, convocando a sorpresa una conferenza stampa straordinaria che non lasciava presagire nulla di buono. E così è stato: «Ho deciso di fermarmi a fine stagione - ha detto senza troppi giri di parole -. È unmolto triste, è difficile sapere che l'anno pmo non correrò con una moto». La Leggenda scende di sella, sua compagna inseparabile per 26 stagioni, ben oltre la metà dei suoi, 42. E proprio l'età gli ha giocato contro, ...

