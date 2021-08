Valentino Rossi si ritira | addio alla MotoGP al termine della stagione 2021HDblog it

Advertising

Eurosport_IT : Quanto ci ha fatto emozionare il Dottore? Grazie di tutto Vale!???? Dopo 26 stagioni Valentino Rossi ha deciso di ri… - Gazzetta_it : Rossi e i 9 titoli mondiali, il solo ad aver vinto in 125, 250, 500 e MotoGP #ValentinoRossi - SkySportMotoGP : VALENTINO ROSSI HA DECISO, ALLE 16.15 CONFERENZA STAMPA STRAORDINARIA ?? In diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208… - tokinux : RT @HDblog: Valentino Rossi si ritira: addio alla MotoGP al termine della stagione 2021 - sere_dis : RT @chenesaidime_: È arrivato il giorno del ritiro di Valentino Rossi. Mi viene da piangere. 42 anni, 9 volte campione del mondo, una leg… -

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Rossi

Ma tra i pensieri dello spagnolo prima del GP della Stiria, non poteva mancare un richiamo al ritiro diAl GP di Stiria, la classica conferenza stampa del giovedì pomeriggio ha seguito l'annuncio del ritiro di. Parole commoventi per tutti gli appassionati, il paddock e i piloti che saranno in pista con il numero 46 per l'ultima volta. Presenti nella giornata si apertura del GP di Stiria il ...Sarà un lungoaddio quello di Valentino Rossi alla MotoGP. Oggi, 5 agosto, l'annuncio dello stop a fine stagione di una carriera straordinaria da parte dello stesso campione di Tavullia.Nella conferenza stampa tradizionale del giovedì c'era un clima particolare, visto che era appena arrivato l'annuncio dell'addio di Valentino Rossi. Il campione del mondo in carica Joan Mir era lì qua ...