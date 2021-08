Valentino Rossi parla oggi: conferenza stampa, si ritira o continua? (Di giovedì 5 agosto 2021) Una conferenza speciale con Valentino Rossi oggi alle 16.15. L’annuncio sui social. Il campione di Tavullia annuncerà il ritiro? Oppure ufficializzerà la partecipazione al Motomondiale 2022 come pilota del team VR46? In ballo c’è anche la possibilità che il ‘Dottore’ confermi l’accordo della squadra con Aramco. Su Twitter molti commentano la possibilità che possa ritirarsi. ‘Sull’orlo di un tracollo emotivo perché Valentino Rossi probabilmente annuncerà il suo ritiro’, si legge in un post. Sono in tanti a scrivere di non essere pronti. Nessun altro ci farà salire in ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 agosto 2021) Unaspeciale conalle 16.15. L’annuncio sui social. Il campione di Tavullia annuncerà il ritiro? Oppure ufficializzerà la partecipazione al Motomondiale 2022 come pilota del team VR46? In ballo c’è anche la possibilità che il ‘Dottore’ confermi l’accordo della squadra con Aramco. Su Twitter molti commentano la possibilità che possarsi. ‘Sull’orlo di un tracollo emotivo perchéprobabilmente annuncerà il suo ritiro’, si legge in un post. Sono in tanti a scrivere di non essere pronti. Nessun altro ci farà salire in ...

Advertising

SkySportMotoGP : Valentino Rossi, conferenza straordinaria alle 16:15 per parlare del proprio futuro #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP… - SkySportMotoGP : VALENTINO ROSSI HA DECISO, ALLE 16.15 CONFERENZA STAMPA STRAORDINARIA ?? In diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208… - Eurosport_IT : Alle 16:15 scopriremo il futuro di Valentino Rossi ????????? #MotoGP | #VR46 | #ValentinoRossi | #Rossi - PercheCazzo : “Valentino Rossi” Perché forse oggi pomeriggio si degnerà di farci sapere se la prossima stagione la vedrà dal fond… - VinRaucci : Oggi sapremo la decisione di Valentino Rossi, in ogni caso grazie The Doctor!! #ValentinoRossi -