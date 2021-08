Valentino Rossi lascia? Alle 16:15 conferenza stampa in cui svelerà il proprio futuro (Di giovedì 5 agosto 2021) E' il giorno di Valentino Rossi , il giorno in cui il pluridecorato campione di Tavullia ha probabilmente deciso cosa fare in futuro. Lo svelerà tra poco, Alle 16:15, in una conferenza stampa straordinaria... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 5 agosto 2021) E' il giorno di, il giorno in cui il pluridecorato campione di Tavullia ha probabilmente deciso cosa fare in. Lotra poco,16:15, in unastraordinaria...

Advertising

SkySportMotoGP : Valentino Rossi, conferenza straordinaria alle 16:15 per parlare del proprio futuro #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP… - SkySportMotoGP : VALENTINO ROSSI HA DECISO, ALLE 16.15 CONFERENZA STAMPA STRAORDINARIA ?? In diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208… - Eurosport_IT : Alle 16:15 scopriremo il futuro di Valentino Rossi ????????? #MotoGP | #VR46 | #ValentinoRossi | #Rossi - MaryMix1999 : RT @perchetendenza: 'Valentino Rossi': Perché terrà una conferenza stampa oggi alle 16:15 per annunciare la decisione sul suo futuro https:… - Passionemotori4 : RT @SkySportMotoGP: VALENTINO ROSSI HA DECISO, ALLE 16.15 CONFERENZA STAMPA STRAORDINARIA ?? In diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208 #Sky… -