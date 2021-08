Valentino Rossi ha detto basta: un’icona che ha reso speciale il motociclismo (Di giovedì 5 agosto 2021) Era questione di tempo e la decisione è arrivata: Valentino Rossi alla fine del Mondiale 2021 di MotoGP lascerà la sua attività agonistica. Ha detto basta Valentino, lui che aveva iniziato la sua avventura nel 1996, quando ancora ci trovavamo nel 20° secolo ed Eros Ramazzotti cantava “Più bella cosa” oppure quando le “meteore” Fool’s Garden furono interpreti del pezzo “Lemon tree”. Un percorso che l’ha portato a imporsi in pista con nove titoli mondiali, 115 vittorie, 235 podi, 65 pole-position, 96 giri veloci e 6330 punti conquistati ad ora. Rossi però è stato molto più che uno strumento ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) Era questione di tempo e la decisione è arrivata:alla fine del Mondiale 2021 di MotoGP lascerà la sua attività agonistica. Ha, lui che aveva iniziato la sua avventura nel 1996, quando ancora ci trovavamo nel 20° secolo ed Eros Ramazzotti cantava “Più bella cosa” oppure quando le “meteore” Fool’s Garden furono interpreti del pezzo “Lemon tree”. Un percorso che l’ha portato a imporsi in pista con nove titoli mondiali, 115 vittorie, 235 podi, 65 pole-position, 96 giri veloci e 6330 punti conquistati ad ora.però è stato molto più che uno strumento ...

