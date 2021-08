Valentino Rossi dice addio alle corse | «Sono triste | ma mi sono divertito»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 5 agosto 2021) Alla fine di questa stagione Valentino Rossi lascia le gare. In un pomeriggio d’estate il 42enne pilota di Tavullia, leggenda del motociclismo, ha dato l’annuncio ufficiale. «Ho deciso di fermarmi alla fine della stagione. Questa sarà l’ultima metà stagione come pilota di Moto Gp», ha detto Rossi alla vigilia del GP di Stiria, «Avrei voluto correre per altri 20/25 anni ma non è possibile. È stato bello, ho vissuto momenti indimenticabili in cui mi sono divertito un sacco. Dall’anno prossimo la mia vita cambierà».