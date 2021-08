Valentino Rossi dice addio alle corse, il più amato di sempre lascia dopo 25 anni (Di giovedì 5 agosto 2021) Valentino Rossi ha detto basta, alla fine della stagione toglierà il casco per l’ultima volta. Quando scenderà dalla sua Yamaha Petronas, dirà addio al mondo delle corse. dopo 25 anni e nove titoli mondiali il più grande pilota di tutti i tempi non salirà più in pista. Rossi rimarrà la più bella pagina di storia del motociclismo italiano, un gigante irraggiungibile per tutti. dopo Giacomo Agostini, ci voleva qualcosa di diverso per riportare in Italia lo scettro dei migliori in sella: da Tavullia è arrivato Valentino. Non solo successi uno ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021)ha detto basta, alla fine della stagione toglierà il casco per l’ultima volta. Quando scenderà dalla sua Yamaha Petronas, diràal mondo delle25e nove titoli mondiali il più grande pilota di tutti i tempi non salirà più in pista.rimarrà la più bella pagina di storia del motociclismo italiano, un gigante irraggiungibile per tutti.Giacomo Agostini, ci voleva qualcosa di diverso per riportare in Italia lo scettro dei migliori in sella: da Tavullia è arrivato. Non solo successi uno ...

