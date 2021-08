Valentino Rossi dice addio alla MotoGp | a che età si sono ritirati gli altri grandissimi?

(Di giovedì 5 agosto 2021)ha annunciato il ritiro ddopo oltre vent’anni carriera: quando sigligrandi del Motomondiale.fine il momento tanto temuto da milioni di appassionati di moto è giunto:ha annunciato con rammarico che al termine della stagione non sarà più un pilota della. Un annuncio, in realtà, che in molti avevano pronosticato, visto che in questa stagione il campione di Tavullia non è mai stato in grado di stare al passo con i primi e che da ...

Advertising

Eurosport_IT : Quanto ci ha fatto emozionare il Dottore? Grazie di tutto Vale!???? Dopo 26 stagioni Valentino Rossi ha deciso di ri… - FBiasin : Ricordo l’ultimo Gp del 2015, a Valencia, quello di Vale che parte per ultimo, quello di Marquez che 'protegge' Lor… - Gazzetta_it : MotoGP, Valentino Rossi annuncia il ritiro - izquierdolau : RT @mundomotero: Valentino Rossi anuncia su retirada del motociclismo | - andreastoolbox : Valentino Rossi e la Yamaha: le vittorie e i record conquistati insieme in MotoGP. FOTO | Sky Sport… -

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Rossi

Emanuele Pieroni Arriva un momento in cui bisogna pinzare forte e valutare l'ipotesi che le emozioni non necessitino per forza di velocità estreme.smette, la sua carriera come una metafora, il suo ritiro come la dimostrazione che tutti (anche noi), prima o poi, diventiamo grandi di Emanuele Pieroni M ancava una manciata di minuti ...è in assoluto uno dei più grandi atleti, non solo italiani, ma di tutti i tempi e di tutti gli sport. Ha preso la prima medaglia 25 anni fa, per lo sport è qualcosa di impressionante, ...Valentino Rossi ha annunciato oggi il proprio ritiro, sottolineando come chiuderà la propria carriera al termine dell’attuale Mondiale di MotoGP. Una notizia che ha scosso l’intero paddock, tifosi e a ...Valentino Rossi smette, dopo 25 anni di corse e 9 titoli mondiali l'annuncio del ritiro (finirà la stagione): un pilota eterno ...