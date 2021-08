Valentino Rossi, conferenza straordinaria alle 16:15: “C’è aria di addio” (Di giovedì 5 agosto 2021) Valentino Rossi ha annunciato una conferenza stampa alle 16:15. Nel paddock MotoGP si respira aria di addio, come a Valencia 2019 per Jorge Lorenzo. Valentino Rossi e Dorna hanno indetto una conferenza stampa alle 16:15 in Stiria. Non trapelano indiscrezioni sull’annuncio ma nel paddock si respira aria di addio. C’è un po’ l’atmosfera di Valencia 2019, quando Jorge Lorenzo annunciò a sorpresa l’addio alle MotoGP dopo una difficile stagione in sella ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 5 agosto 2021)ha annunciato unastampa16:15. Nel paddock MotoGP si respiradi, come a Valencia 2019 per Jorge Lorenzo.e Dorna hanno indetto unastampa16:15 in Stiria. Non trapelano indiscrezioni sull’annuncio ma nel paddock si respiradi. C’è un po’ l’atmosfera di Valencia 2019, quando Jorge Lorenzo annunciò a sorpresa l’MotoGP dopo una difficile stagione in sella ...

