Valentino Rossi annuncia ritiro | “Smetto a fine stagione”

Advertising

Eurosport_IT : Quanto ci ha fatto emozionare il Dottore? Grazie di tutto Vale!???? Dopo 26 stagioni Valentino Rossi ha deciso di ri… - Gazzetta_it : MotoGP, Valentino Rossi annuncia il ritiro - SkySportMotoGP : VALENTINO ROSSI HA DECISO, ALLE 16.15 CONFERENZA STAMPA STRAORDINARIA ?? In diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208… - timeisdanciing : RT @Eurosport_IT: Quanto ci ha fatto emozionare il Dottore? Grazie di tutto Vale!???? Dopo 26 stagioni Valentino Rossi ha deciso di ritirars… - SergioBassani1 : valentino rossi detto l'evasore fiscale si ritira ERA ORA -

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Rossi

dice addio al motomondiale d a fine 2021. Lo ha annunciato lui stesso in una conferenza stampa straordinaria in Austria, dove si disputerà nel weekend il GP di Stiria. 'Come ho detto ...annuncia il ritiro dall'attività agonistica di MotoGP ** a fine stagione**. Nel corso di una conferenza stampa straordinaria, indetta in fretta e furia prima del GP di Stiria, il ...Valentino Rossi e il futuro: sempre in pista, ma non a bordo di una moto. Un'anticipazione che lo vuole dedicarsi alla sua altra passione.Il pilota italiano di MotoGP Valentino Rossi, ha parlato in conferenza stampa su Sky Sport della sua decisione di smettere di gareggiare alla fine dell’anno; queste le parole del 9 volte campione del ...