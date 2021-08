Valentino Rossi annuncia ritiro | “Smetto a fine stagione”

Advertising

Eurosport_IT : Quanto ci ha fatto emozionare il Dottore? Grazie di tutto Vale!???? Dopo 26 stagioni Valentino Rossi ha deciso di ri… - Gazzetta_it : MotoGP, Valentino Rossi annuncia il ritiro - SkySportMotoGP : VALENTINO ROSSI HA DECISO, ALLE 16.15 CONFERENZA STAMPA STRAORDINARIA ?? In diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208… - MauroGentileTv : RT @LaStampa: Valentino Rossi si ritira: “Avrei voluto correre per altri 25 anni ma è ora di dire basta” - Morretz97 : RT @chenesaidime_: È arrivato il giorno del ritiro di Valentino Rossi. Mi viene da piangere. 42 anni, 9 volte campione del mondo, una leg… -

La notizia era nell'aria, vista l'età e i risultati deludenti degli ultimi anni, ma adesso è ufficiale:, leggenda del motociclismo e dello sport italiano, si ritira dall'attività agonistica. All'età di 42 anni, il Dottore di Tavullia ha deciso di dire basta: correrà fino alla fine della ...dice addio al motomondiale d a fine 2021. Lo ha annunciato lui stesso in una conferenza stampa straordinaria in Austria, dove si disputerà nel weekend il GP di Stiria. 'Come ho detto ...Così Valentino Rossi nel corso di una conferenza straordinaria al Red Bull Ring dove ha annunciato il suo ritiro. "Mi sarebbe piaciuto continuare al fianco di mio fratello, avrei potuto farlo, ma va ...Spielberg, 5 ago. – (Adnkronos) – “In Italia tante persone hanno iniziato a seguire le gare di moto per me, come è successo nello sci con Tomba. Questo è il risultato più importante che ho raggiunto i ...