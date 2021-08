Valentino Rossi annuncia ritiro: “Lascio a fine stagione” (Di giovedì 5 agosto 2021) “Ho deciso di fermarmi a fine stagione”. Valentino Rossi si ritira alla fine del 2021. A 42 anni, il ‘Dottore’ annuncia l’addio al Motomondiale e la fine della carriera del pilota iniziata nel 1996. “Come avevo anticipato, avrei preso la decisione sul mio futuro dopo la pausa estiva. Ho deciso di fermarmi a fine stagione”, dice Rossi in una conferenza stampa straordinaria convocata al Red Bull Ring, dove domenica si corre il Gp di Stiria. “Purtroppo, questa sarà l’ultima metà stagione come pilota MotoGp. ... Leggi su funweek (Di giovedì 5 agosto 2021) “Ho deciso di fermarmi a”.si ritira alladel 2021. A 42 anni, il ‘Dottore’l’addio al Motomondiale e ladella carriera del pilota iniziata nel 1996. “Come avevo anticipato, avrei preso la decisione sul mio futuro dopo la pausa estiva. Ho deciso di fermarmi a”, dicein una conferenza stampa straordinaria convocata al Red Bull Ring, dove domenica si corre il Gp di Stiria. “Purtroppo, questa sarà l’ultima metàcome pilota MotoGp. ...

Advertising

Eurosport_IT : Quanto ci ha fatto emozionare il Dottore? Grazie di tutto Vale!???? Dopo 26 stagioni Valentino Rossi ha deciso di ri… - Gazzetta_it : MotoGP, Valentino Rossi annuncia il ritiro - SkySportMotoGP : VALENTINO ROSSI HA DECISO, ALLE 16.15 CONFERENZA STAMPA STRAORDINARIA ?? In diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208… - anthos965iclou1 : RT @ProfCampagna: #Rossi Per chiunque sia un amante della #MotoGP e per chiunque non lo sia, Valentino Rossi ha rappresentato il prototipo… - sportface2016 : Valentino #Rossi si ritira dalla #MotoGP ma non dalle corse: 'Prossimo anno con le macchine' -