Valentino Rossi annuncia il ritiro | Mi fermo alla fine della stagione

Advertising

FBiasin : Ricordo l’ultimo Gp del 2015, a Valencia, quello di Vale che parte per ultimo, quello di Marquez che 'protegge' Lor… - Eurosport_IT : '??????????????, ?????? ?????????????? ???? ???? ????????????????`?' Per noi sono stati 25 anni di pura felicità e vittorie Valentino, il tuo p… - Gazzetta_it : MotoGP, Valentino Rossi annuncia il ritiro - sophilos5 : RT @GianniCuperIoPD: Valentino Rossi si ritira, andrà a fare il rider. - itsdebs9 : RT @chenesaidime_: È arrivato il giorno del ritiro di Valentino Rossi. Mi viene da piangere. 42 anni, 9 volte campione del mondo, una leg… -

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Rossi

... le fiamme minacciano Atene ed il sito di Olilmpia Tokyo 2020, pioggia di medaglie: 1 oro, 1 argento e 3 bronzisi ritira: "È stato un viaggio fantastico" - Attesa per il varo del ...- Ansa . Una decina di gare ancora per il più lungo dei giri d'onore, una passerella di cento giorni esatti prima di chiudere un'era :si ritirerà a fine stagione, al ...“Adoro correre con le macchine, forse appena meno che con le moto. Penso che correrò con le macchine ma è ancora un processo in corso. Non c’è alcuna decisione presa, io mi sento un pilota in moto o i ...Marc Marquez commenta così, in conferenza stampa dal Red Bull Ring, il ritiro al termine di questa stagione del suo grande rivale Valentino Rossi. “Non è andato solo forte in pista, lui ha fatto un ...