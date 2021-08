Valentino Rossi annuncia il ritiro? Il motivo | la conferenza stampa di oggi

(Di giovedì 5 agosto 2021) Il giorno più atteso è arrivato:, 5 agosto 2021,in unastraordinaria convocata per le 16.15 dovrebbere il suoufficiale, a 42 anni. Nelle scorse settimane il campione di Tavullia avevato: “Dopo la pausa estiva, comunicherò la mia decisione sul futuro”, e così è stato. Ricordiamo cheha firmato un contratto di un anno con Petronas per il Mondiale 2021, che rappresenta la sua 26esima stagione nel Motomondiale, di cui 22 in MotoGP: a 42 anni, si tratta di un record ...

Advertising

SkySportMotoGP : Valentino Rossi, conferenza straordinaria alle 16:15 per parlare del proprio futuro #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP… - SkySportMotoGP : VALENTINO ROSSI HA DECISO, ALLE 16.15 CONFERENZA STAMPA STRAORDINARIA ?? In diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208… - Eurosport_IT : Alle 16:15 scopriremo il futuro di Valentino Rossi ????????? #MotoGP | #VR46 | #ValentinoRossi | #Rossi - verdeocchio : RT @Maruzzella8720: Valentino Rossi #46 ?????? - AlessiaBabbo : Vedo che abbiamo preso tutti con tranquillità questa cosa della conferenza stampa di Valentino Rossi. #MotoGP -

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Rossi

Di Marco d'Avenia ROMA - ', pilota di Petronas Yamaha SRT, ha preso una decisione riguardo al suo futuro in MotoGp e rivelerà i suoi piani questo pomeriggio in una conferenza stampa straordinaria alle 16 . Così ...cosa farà? Lascia la MotoGp o continua la sua sfida con l'età? Questo pomeriggio avremmo il verdetto in un incontro con la stampa straordinario in vista in concomitanza con il ritorno ...Di Marco d'AveniaROMA - "Valentino Rossi, pilota di Petronas Yamaha SRT, ha preso una decisione riguardo al suo futuro in MotoGp e rivelerà i suoi piani questo pomeriggio in una conferenza stampa ...Valentino Rossi e Yamaha hanno scritto pagine importanti di questo sport. Ora è arrivato il momento dell'erede: Fabio Quartararo.