Valentino Rossi annuncia il ritiro dalla MotoGP | Video

Sarà sempre ricordato come l'unico uomo della storia ad aver vinto titoli in ogni classe dell'era moderna del MotoMondiale. Uccio caccia Marquez dal box diArgentinaNone ...

"Ho deciso di fermarmi, questa sarà l'ultima metà stagione come pilota di Moto Gp". Così, 9 volte campione mondiale, ha annunciato in conferenza stampa la decisione riguardo al suo futuro. Il campione di Urbino si è detto dispiaciuto, ma consapevole di non poter più ...ROMA - Di bravi ce ne sono tantissimi, di campioni parecchi. Di leggende, come è stato e sempre sarà, se ne contano pochi nel mondo dello sport. Difficile al momento immaginare che arrivi qualcuno in grado di rappresentare la MotoGp dentro e fuori dal circuito come ha fatto per oltre ...Valentino Rossi ha deciso che la stagione 2021 di MotoGP sarà l'ultima della sua straordinaria carriera. Un annuncio che era atteso visto che oramai da tempo si parlava di questa possibilità. In ...Il 9 volte campione del mondo di MotoGP ha annunciato l’addio alle corse al termine del 2021. Alla vigilia del Gran Premio della Stiria di MotoGP è arrivata la notizia che molti appassionati dei ...