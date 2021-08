Valentino Rossi annuncia il ritiro dalla MotoGp: 'Sarà la mia ultima metà stagione' (Di giovedì 5 agosto 2021) ROMA - "Come ho detto nel corso della stagione prendo la mia decisione dopo la pausa estiva e o deciso di fermarmi dopo la stagione. Questa Sarà la mia ultima metà stagione " . Così Valentino Rossi ha ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 5 agosto 2021) ROMA - "Come ho detto nel corso dellaprendo la mia decisione dopo la pausa estiva e o deciso di fermarmi dopo la. Questala mia" . Cosìha ...

Eurosport_IT : Quanto ci ha fatto emozionare il Dottore? Grazie di tutto Vale!???? Dopo 26 stagioni Valentino Rossi ha deciso di ri… - Gazzetta_it : MotoGP, Valentino Rossi annuncia il ritiro - SkySportMotoGP : VALENTINO ROSSI HA DECISO, ALLE 16.15 CONFERENZA STAMPA STRAORDINARIA ?? In diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208… - _SDeJong_ : RT @Eurosport_IT: Quanto ci ha fatto emozionare il Dottore? Grazie di tutto Vale!???? Dopo 26 stagioni Valentino Rossi ha deciso di ritirars… - 1Sapphire2 : RT @gponedotcom: LIVE - UFFICIALE - Valentino Rossi si ritira a fine 2021 dalla MotoGP: Seguiremo in diretta la conferenza in cui Rossi par… -