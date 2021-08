Val Kilmer, figli parlano delle sue condizioni di salute e del loro legame (Di giovedì 5 agosto 2021) In occasione della presentazione di Val, documentario distribuito da Amazon Prime Video, i figli di Val Kilmer hanno aggiornato il pubblico sulle condizioni di salute del padre Val Kilmer sta combattendo contro un tumore alla gola dal lontano 2015. Nel documentario Val, distribuito da Amazon Prime Video, si parla della sua vita e delle sue condizioni di salute. In modo particolare, durante l'anteprima del documentario, sono stati i suoi due figli, Mercedes e Jack Kilmer, ad aggiornare il pubblico sulla battaglia personale ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 5 agosto 2021) In occasione della presentazione di Val, documentario distribuito da Amazon Prime Video, idi Valhanno aggiornato il pubblico sulledidel padre Valsta combattendo contro un tumore alla gola dal lontano 2015. Nel documentario Val, distribuito da Amazon Prime Video, si parla della sua vita esuedi. In modo particolare, durante l'anteprima del documentario, sono stati i suoi due, Mercedes e Jack, ad aggiornare il pubblico sulla battaglia personale ...

