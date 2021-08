Vaccino, la denuncia dei genitori: indebite pressioni su famiglie e alunni. Ministero intervenga contro discriminazioni (Di giovedì 5 agosto 2021) Articolo 26 - Stiamo ricevendo numerose segnalazioni relative a comunicazioni ricevute da parte delle scuole, in cui si consiglia "vivamente" di effettuare la vaccinazione anti covid ai propri figli prima del rientro a scuola, sottolineando come tale scelta sia “un atto di responsabilità sociale” e che la stessa sarà pregiudizievole per la “partecipazione ad alcune attività o per l’accesso a servizi specifici dentro la scuola”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 5 agosto 2021) Articolo 26 - Stiamo ricevendo numerose segnalazioni relative a comunicazioni ricevute da parte delle scuole, in cui si consiglia "vivamente" di effettuare la vaccinazione anti covid ai propri figli prima del rientro a scuola, sottolineando come tale scelta sia “un atto di responsabilità sociale” e che la stessa sarà pregiudizievole per la “partecipazione ad alcune attività o per l’accesso a servizi specifici dentro la scuola”. L'articolo .

