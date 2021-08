Vaccino Covid: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia, regione per regione (Di giovedì 5 agosto 2021) Popolazione vaccinata La quota di popolazione Italiana che ha ricevuto una dose di Vaccino o ha completato il ciclo vaccinale, in assoluto e per le varie fasce di età. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 5 agosto 2021) Popolazione vaccinata La quota di popolazionena che ha ricevuto una dose dio ha completato il ciclo vaccinale, in assoluto e per le varie fasce di età.

Advertising

Agenzia_Ansa : Agrigento, appello dal Covid hospital: 'Io ho sbagliato, voi andate a vaccinarvi' Il messaggio di una no-vax pentit… - chetempochefa : «Lo dico a tutti: vaccinatevi perché io ho sbagliato a non farlo e ho rischiato la vita. Tutti noi ricoverati siamo… - borghi_claudio : @NW_Mistral No. Perché il rischio di morire per covid non va calcolato sugli ammalati di covid, va calcolato sull'i… - PES_PoA : RT @chetempochefa: «Lo dico a tutti: vaccinatevi perché io ho sbagliato a non farlo e ho rischiato la vita. Tutti noi ricoverati siamo senz… - TopDoctors_it : #TopDoctorsInforma - #COVID: aumento esponenziale dei contagi tra i giovani ??I nuovi casi registrati appartengon… -