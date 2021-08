Vaccino Covid, “campagna di vaccinazione per gli studenti nelle scuole dal 30 agosto al 15 settembre”. La proposta del governo a Figliuolo (Di giovedì 5 agosto 2021) "Prevedere la vaccinazione andando nelle scuole. Io credo che tra il 30 agosto e il 15 settembre nelle scuole si possa prevede una vera e propria campagna di vaccinazione". Lo dice il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ai microfoni della trasmissione 'I numeri della pandemia' su Sky Tg24. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 5 agosto 2021) "Prevedere laandando. Io credo che tra il 30e il 15si possa prevede una vera e propriadi". Lo dice il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ai microfoni della trasmissione 'I numeri della pandemia' su Sky Tg24. L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : Agrigento, appello dal Covid hospital: 'Io ho sbagliato, voi andate a vaccinarvi' Il messaggio di una no-vax pentit… - borghi_claudio : @NW_Mistral No. Perché il rischio di morire per covid non va calcolato sugli ammalati di covid, va calcolato sull'i… - MediasetTgcom24 : Covid, arriva la certificazione di esenzione dal vaccino per chi ha patologie conclamate #covid… - viaggrego : Il “#virologo” #Speranza “rassicura”: “Il #vaccino anti-#Covid non è controindicato in #gravidanza”. Vi fidate?… - assistentecivic : RT @chetempochefa: «Lo dico a tutti: vaccinatevi perché io ho sbagliato a non farlo e ho rischiato la vita. Tutti noi ricoverati siamo senz… -