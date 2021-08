Vaccino ai ragazzini e terza dose, il ministro tedesco Spahn corre da solo (Di giovedì 5 agosto 2021) Il ministro della Sanità contro tutti, tutti contro il ministro della Sanità. A meno di due mesi dalla scadenza del mandato istituzionale Jens Spahn (Cdu) torna al centro dei riflettori per la sua politica di contrasto alla pandemia condotta indipendentemente dalle indicazioni degli esperti scientifici quanto dalle posizioni politiche degli alleati di governo. Contrariamente alle indicazioni della Stiko (l’agenzia federale per le vaccinazioni) il ministro insiste sulla campagna di vaccinazione per i giovani della fascia 12-17 anni e contrariamente al … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 5 agosto 2021) Ildella Sanità contro tutti, tutti contro ildella Sanità. A meno di due mesi dalla scadenza del mandato istituzionale Jens(Cdu) torna al centro dei riflettori per la sua politica di contrasto alla pandemia condotta indipendentemente dalle indicazioni degli esperti scientifici quanto dalle posizioni politiche degli alleati di governo. Contrariamente alle indicazioni della Stiko (l’agenzia federale per le vaccinazioni) ilinsiste sulla campagna di vaccinazione per i giovani della fascia 12-17 anni e contrariamente al … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

maurogab1 : RT @HANIA243474887: ...un vaccino che per farlo funzionare meglio, si può ricorrere al cocktail di combinazioni inedite con altri vaccini,… - IulianaAdriana3 : RT @HANIA243474887: ...un vaccino che per farlo funzionare meglio, si può ricorrere al cocktail di combinazioni inedite con altri vaccini,… - LuposchiChiara : RT @HANIA243474887: ...un vaccino che per farlo funzionare meglio, si può ricorrere al cocktail di combinazioni inedite con altri vaccini,… - albertotozzi3 : RT @HANIA243474887: ...un vaccino che per farlo funzionare meglio, si può ricorrere al cocktail di combinazioni inedite con altri vaccini,… - HANIA243474887 : ...un vaccino che per farlo funzionare meglio, si può ricorrere al cocktail di combinazioni inedite con altri vacci… -