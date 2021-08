Vaccini per over 60 anche in farmacia, si parte da Bergamo e Martinengo (Di giovedì 5 agosto 2021) anche in provincia di Bergamo sono partite le vaccinazioni anti Covid-19 per gli “over 60”, nelle farmacie inserite nel progetto pilota di Regione Lombardia. Due quelle individuate in questa fase iniziale in Bergamasca: la Nuova farmacia Grumellina di Bergamo (via Tadino 4d) e la farmacia Antica Spezieria di Martinengo. Questa particolare opzione è dedicata alla popolazione “over 60”, in provincia vaccinata per l’88%. L’Ats, però, vuole raggiungere anche i cittadini e le cittadine che non hanno ancora ricevuto alcuna somministrazione. ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 5 agosto 2021)in provincia disono partite le vaccinazioni anti Covid-19 per gli “60”, nelle farmacie inserite nel progetto pilota di Regione Lombardia. Due quelle individuate in questa fase iniziale in Bergamasca: la NuovaGrumellina di(via Tadino 4d) e laAntica Spezieria di. Questa particolare opzione è dedicata alla popolazione “60”, in provincia vaccinata per l’88%. L’Ats, però, vuole raggiungerei cittadini e le cittadine che non hanno ancora ricevuto alcuna somministrazione. ...

