Vaccinazioni over 60 anche in farmacia a Martinengo e alla Grumellina di Bergamo (Di giovedì 5 agosto 2021) anche in provincia di Bergamo sono partite le Vaccinazioni anti Covid19 per gli over 60 presso le farmacie all'interno del progetto pilota di Regione Lombardia che coinvolge 21 farmacie sul territorio regionale. Due quelle individuate in questa fase iniziale in Bergamasca: la Nuova farmacia Grumellina di Bergamo (via Tadino 4d) e la farmacia Antica Spezieria di Martinengo.

