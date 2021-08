Vaccinazione, la storia infinita: siamo alla terza dose, ma la soluzione non sta nella ripetitività (Di giovedì 5 agosto 2021) Occorre lottare smisuratamente perché non ci raggiunga la follia di imporre la Vaccinazione ed una seconda follia: strappare dal lavoro e dal salario e dallo stipendio chi rifiuterà di vaccinarsi. Bisogna nitidamente far comprendere che l’accrescimento delle vaccinazioni non elimina contagi e malattia, sminuisce, pare, la gravità della dannosità della malattia. Quindi converrebbe vaccinarsi. Sì. Ma non imporre la Vaccinazione. Vaccinazione, la difesa irraggiungibile Perché? Perché imporre una soluzione non risolutiva è socialmente e psicologicamente letale. Come mai? Evidente, se io proclamo, da oggi in avanti sarai ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 5 agosto 2021) Occorre lottare smisuratamente perché non ci raggiunga la follia di imporre laed una seconda follia: strappare dal lavoro e dal salario e dallo stipendio chi rifiuterà di vaccinarsi. Bisogna nitidamente far comprendere che l’accrescimento delle vaccinazioni non elimina contagi e malattia, sminuisce, pare, la gravità della dannosità della malattia. Quindi converrebbe vaccinarsi. Sì. Ma non imporre la, la difesa irraggiungibile Perché? Perché imporre unanon risolutiva è socialmente e psicologicamente letale. Come mai? Evidente, se io proclamo, da oggi in avanti sarai ...

