Vaccinazione | arriva l’esenzione per determinate categorie

di persone affette da patologie specifiche. Nessun ostacolo per chi è in gravidanza Con una circolare, il Ministero della Salute ha reso nota la possibilità di esenzione dalla Vaccinazione da Covid-19 per determinate categorie di persone affette da specifiche patologie. A riportare il contenuto della circolare è Il Fatto quotidiano, che evidenzia l'esenzione arriva: "per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea". Le persone che rientrano nelle categorie per l'esenzione devono "essere adeguatamente ...

