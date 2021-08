Vaccinati o ammalati all’estero, ecco come avere il Green Pass (Di giovedì 5 agosto 2021) Anche gli italiani che si sono vaccinati contro il Covid in paesi fuori dall’Unione Europea e chi ha avuto il coronavirus all’estero possono avere il Green Pass. Sono arrivate le regole per presentare la richiesta. Saranno le Asl a dover validare le certificazioni estere e registrarle nelle tessere sanitarie nazionali quindi permettere l’emissione della certificazione verde. Leggi su vanityfair (Di giovedì 5 agosto 2021) Anche gli italiani che si sono vaccinati contro il Covid in paesi fuori dall’Unione Europea e chi ha avuto il coronavirus all’estero possono avere il Green Pass. Sono arrivate le regole per presentare la richiesta. Saranno le Asl a dover validare le certificazioni estere e registrarle nelle tessere sanitarie nazionali quindi permettere l’emissione della certificazione verde.

