Vacanze in zona gialla | cosa si può fare e cosa no

Lo spauracchio della zona gialla incombe per alcune regioni che, nelle ultime settimane, hanno visto crescere il numero dei nuovi contagi a causa della variante delta che sta minacciando non solo l'Italia ma tutto il resto del mondo. Ad oggi le regioni indiziate sembrano essere Lazio, Sicilia e Sardegna ma determinante sarà il nuovo monitoraggio sui dati dei contagi che indurrà il Governo a prendere decisioni ben precise. E così è probabile che da dopo Ferragosto, alcune regioni lasceranno la fascia bianca ovvero quella con nessuna restrizione (se non gli obblighi di mascherina al chiuso e all'aperto se in posti affollati e distanziamento) per tornare in zona gialla.

