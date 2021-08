Uruguay, la FIFA vuole togliere due stelle dalla maglia (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono presenti sulle divise della Celeste da decenni, ma le quattro stelle, poste sopra lo stemma dell’Uruguay, sembrano ora risultare un problema per la FIFA. Come riporta l’Equipe, la federazione calcistica internazionale ha chiesto alla Puma, sponsor tecnico della Nazionale uruguaiana, di rimuovere due stelle dalle divise in vista dei prossimi impegni, le qualificazioni per L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono presenti sulle divise della Celeste da decenni, ma le quattro, poste sopra lo stemma dell’, sembrano ora risultare un problema per la. Come riporta l’Equipe, la federazione calcistica internazionale ha chiesto alla Puma, sponsor tecnico della Nazionale uruguaiana, di rimuovere duedalle divise in vista dei prossimi impegni, le qualificazioni per L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Uruguay, la FIFA vuole togliere due stelle dalla maglia: Sono presenti sulle divise della Cele… - serieAnews_com : ??La #Fifa ordina all'#Uruguay di togliere due stelle dalle maglie - sghezziofficial : RT @SPress24: ACCADDE OGGI - 30 luglio 1930 : l’ #Uruguay vince il primo Mondiale di calcio della storia #sportpress24 #accaddeoggi #stori… - SPress24 : ACCADDE OGGI - 30 luglio 1930 : l’ #Uruguay vince il primo Mondiale di calcio della storia #sportpress24… - FootyLegendary : RT @UruguayFootENG: ?? 2000 - Uruguay's 1950 #FIFA World Cup winners in Maracanà on the 50th anniversary ?? Juan Alberto Schiaffino [FW]… -