Unicredit - Mps | soluzione migliore Il ministro | almeno 2 500 esuberi

(Di giovedì 5 agosto 2021) Siena, 5 agosto 2021 - Non si tratterà di una svendita di proprietà statali, vogliamo unanell'interesse del Paese". Senza mai alzare la voce, smontando pezzo per pezzo le narrazioni ...

ha aperto una data room a gennaio " ricorda il ministro " e finora ci sono due soggetti interessati: il fondo di private equity Apollo e il gruppo". Prima delle garanzie e dello stato ...La vicendapromette di infiammare il dibattito politico estivo. Secondo Francesco Forte, ex ministro delle Finanze e per il Coordinamento delle politiche comunitarie, il ministro dell'Economia '...Il ministro dell'Economia, Daniele Franco, apre alla cessione di Mps a Unicredit. Franco poi assicura che "l'operazione non sarà una svendita di proprietà statale", e che la soluzione Unicredit non ...(Corriere della Sera) Prospettiva che potrebbe disinnescare parte delle polemiche sulla vendita di Mps a Unicredit, dove si prefigurano 5.500 esuberi. «Nel caso di Mps, serve un finanziamento da parte ...