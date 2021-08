Una Vita, anticipazioni spagnole: Velasco e Laura si conoscevano già? (Di giovedì 5 agosto 2021) L'ambiguo, losco e disonesto avvocato Javier Velasco avrà sempre più spazio nelle dinamiche di Una Vita, come rivelano le anticipazioni spagnole. L'uomo tornerà prepotentemente alla ribalta in occasione dell'arresto di Genoveva Salmeron che verrà accusata dell'omicidio di Marcia Sampaio dopo la testimonianza della sua nuova domestica, Laura. Quest'ultima, infatti, dopo l'arresto di Cesareo, racconterà al commissario Mendez di aver visto Santiago e Genoveva litigare poco prima della partenza del brasiliano e che la donna ha tenuto per sé il coltello dell'uomo. Questa versione comprometterà la posizione ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 5 agosto 2021) L'ambiguo, losco e disonesto avvocato Javieravrà sempre più spazio nelle dinamiche di Una, come rivelano le. L'uomo tornerà prepotentemente alla ribalta in occasione dell'arresto di Genoveva Salmeron che verrà accusata dell'omicidio di Marcia Sampaio dopo la testimonianza della sua nuova domestica,. Quest'ultima, infatti, dopo l'arresto di Cesareo, racconterà al commissario Mendez di aver visto Santiago e Genoveva litigare poco prima della partenza del brasiliano e che la donna ha tenuto per sé il coltello dell'uomo. Questa versione comprometterà la posizione ...

