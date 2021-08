Una Vita | anticipazioni spagnole | Genoveva fa saltare in aria il quartiere!

Leggi su fattidigossip

(Di giovedì 5 agosto 2021) Tornano ledi Unae le news che arrivano ci svelano cheha in mente un piano diabolico per vendicarsi di tutti i vicini che le hanno voltato ancora una volta le spalle. Il risentimento della dark lady non è rivolto solo a Felipe, ma all’intero quartiere, che non esita a farinsoap Unaè furiosa Arrestata per l’omicidio di Marcia,torna in libertà solo grazie all’abilità dell’avvocato Velasco, che scova un ...