Una ventina di clandestini rintracciati a Gruaro (Di giovedì 5 agosto 2021) Sarebbero una ventina, tutti maggiorenni e provenienti dal Bangladesh, i clandestini rintracciati questa mattina a Gruaro dai carabinieri. La segnalazione alle forze dell'ordine è pervenuta da alcuni ... Leggi su veneziatoday (Di giovedì 5 agosto 2021) Sarebbero una, tutti maggiorenni e provenienti dal Bangladesh, iquesta mattina adai carabinieri. La segnalazione alle forze dell'ordine è pervenuta da alcuni ...

Una ventina di clandestini rintracciati a Gruaro Sarebbero una ventina, tutti maggiorenni e provenienti dal Bangladesh, i clandestini rintracciati questa mattina a Gruaro dai carabinieri. La segnalazione alle forze dell'ordine è pervenuta da alcuni cittadini ...

