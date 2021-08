Una serie da vedere in estate su Netflix: Che fine ha fatto Sara? (Di giovedì 5 agosto 2021) E’ arrivata su Netflix a fine marzo 2021 ed è stata tra le più viste anche in Italia. Che fine ha fatto Sara è sicuramente una serie che potrebbe piacere a chi ama le storie un po’ particolari, i gialli familiari che hanno alcuni colpi di scena, tra situazioni al limite del credibile e vita quotidiana inverosimile. Come succede sempre in tutte le serie, bisogna lasciarsi guidare, fidarsi della narrazione e arrivare fino all’ultimo episodio per capire come andrà a finire! E nel caso di Che fine ha fatto Sara, il colpo di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 5 agosto 2021) E’ arrivata sumarzo 2021 ed è stata tra le più viste anche in Italia. Chehaè sicuramente unache potrebbe piacere a chi ama le storie un po’ particolari, i gialli familiari che hanno alcuni colpi di scena, tra situazioni al limite del credibile e vita quotidiana inverosimile. Come succede sempre in tutte le, bisogna lasciarsi guidare, fidarsi della narrazione e arrivare fino all’ultimo episodio per capire come andrà a finire! E nel caso di Cheha, il colpo di ...

