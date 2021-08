Un Posto al Sole, le anticipazioni del 6 agosto: la partenza di Silvia (Di giovedì 5 agosto 2021) anticipazioni Un Posto al Sole puntata 6 agosto. Giancarlo non vuole rinunciare a lei e quindi Silvia decide di partire. Scopriamo cosa succede. Silvia al Caffè Vulcano (via screenshot)Roberto Ferri e Marina Giordano sembrano riavvicinarsi. Il rapporto tra la donna e Fabrizio, infatti, sta subendo una forte battuta d’arresto. Tra i due si è insinuata una ex dell’uomo che, ora, sta lavorando al suo fianco. Giorgia, infatti, è la consulente dell’azienda pubblicitaria che l’imprenditore ha chiamato per poter rilanciare il suo marchio. Il lavoro, però, si mescola ai ricordi ed i due si ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 5 agosto 2021)Unalpuntata 6. Giancarlo non vuole rinunciare a lei e quindidecide di partire. Scopriamo cosa succede.al Caffè Vulcano (via screenshot)Roberto Ferri e Marina Giordano sembrano riavvicinarsi. Il rapporto tra la donna e Fabrizio, infatti, sta subendo una forte battuta d’arresto. Tra i due si è insinuata una ex dell’uomo che, ora, sta lavorando al suo fianco. Giorgia, infatti, è la consulente dell’azienda pubblicitaria che l’imprenditore ha chiamato per poter rilanciare il suo marchio. Il lavoro, però, si mescola ai ricordi ed i due si ...

Advertising

nefelef : guarda Un Posto Al Sole commenta con #twittamiUpas - ftk33333 : RT @ninastarita: Il sole che si tuffa nel mare, Marvin Gaye, i capelli profumati che vanno al vento. Ci sono attimi in cui mi sento nel pos… - ninastarita : Il sole che si tuffa nel mare, Marvin Gaye, i capelli profumati che vanno al vento. Ci sono attimi in cui mi sento nel posto giusto. - redazionetvsoap : #unpostoalsole #upas #anticipazioni La #trama di #domani, #6agosto - Marco08865229 : RT @RosariaMirage: ' Dentro ho una tempesta, Ma fuori brillo come Il sole' 'Mi servirebbe un posto Tranquillo dove pe… -