Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 5 agosto: Marina di nuovo vicina a Roberto Ferri (Di giovedì 5 agosto 2021) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 5 agosto 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera napoletana su Rai 3 alle 20.40? Marina cerca di sostenere Roberto, che sta vivendo un momento molto difficile. Intanto Fabrizio, in crisi con la Giordano, si ritrova ad avere a che fare con la sua ex Giorgia. Marina cerca di essere di supporto per Roberto, che sta passando un Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 5 agosto 2021)“Unal”, puntata del 52021. Che cosa vedremo nelepisodio della soap opera napoletana su Rai 3 alle 20.40?cerca di sostenere, che sta vivendo un momento molto difficile. Intanto Fabrizio, in crisi con la Giordano, si ritrova ad avere a che fare con la sua ex Giorgia.cerca di essere di supporto per, che sta passando un Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Daniel48592397 : RT @RosariaMirage: ' Dentro ho una tempesta, Ma fuori brillo come Il sole' 'Mi servirebbe un posto Tranquillo dove pe… - gianfrygia : RT @RosariaMirage: ' Dentro ho una tempesta, Ma fuori brillo come Il sole' 'Mi servirebbe un posto Tranquillo dove pe… - ElioLannutti : Social network, quando un commento costa il posto di lavoro - Il Sole 24 ORE @sole24ore - RTonyii : RT @RosariaMirage: ' Dentro ho una tempesta, Ma fuori brillo come Il sole' 'Mi servirebbe un posto Tranquillo dove pe… - Rosalba60312430 : RT @RosariaMirage: ' Dentro ho una tempesta, Ma fuori brillo come Il sole' 'Mi servirebbe un posto Tranquillo dove pe… -