Un posto al sole, anticipazioni al 27 agosto: colpo di scena per Alberto e Clara (Di giovedì 5 agosto 2021) Un posto al sole si appresta a congedarsi dal suo pubblico per la consueta pausa estiva che durerà dal 9 al 23 agosto e le anticipazioni, per il gran ritorno su Rai 3 per la nuova stagione, preannunciano già colpi di scena sensazionali soprattutto per quanto concerne la coppia composta da Alberto e Clara. Nonostante la Curcio abbia lasciato Palladini e abbia intrapreso una relazione con Patrizio, infatti, in realtà è ancora profondamente legata a lui e l'uomo ha un forte ascendente su di lei. I due, inoltre, sono legati dal piccolo Federico, il bambino nato dalla loro ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 5 agosto 2021) Unalsi appresta a congedarsi dal suo pubblico per la consueta pausa estiva che durerà dal 9 al 23e le, per il gran ritorno su Rai 3 per la nuova stagione, preannunciano già colpi disensazionali soprattutto per quanto concerne la coppia composta da. Nonostante la Curcio abbia lasciato Palladini e abbia intrapreso una relazione con Patrizio, infatti, in realtà è ancora profondamente legata a lui e l'uomo ha un forte ascendente su di lei. I due, inoltre, sono legati dal piccolo Federico, il bambino nato dalla loro ...

