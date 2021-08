Un po' di garantismo nella comunicazione dei pm: parla il capo (e solo se necessario) (Di giovedì 5 agosto 2021) Poche conferenze stampa, solo per casi che riguardano direttamente l’interesse pubblico e a parlare dovrà essere solo il procuratore capo. Si concentra in sostanza su questi tre principi il decreto legislativo sulla presunzione di innocenza che è arrivato oggi in consiglio dei ministri. Il testo, preparato dal ministero della Giustizia, è la naturale conseguenza del recepimento della direttiva Ue sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. L’atto risale al 2016, l’Italia ci ha messo 5 anni a inserirla nel suo ordinamento. Siccome il ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 5 agosto 2021) Poche conferenze stampa,per casi che riguardano direttamente l’interesse pubblico e are dovrà essereil procuratore. Si concentra in sostanza su questi tre principi il decreto legislativo sulla presunzione di innocenza che è arrivato oggi in consiglio dei ministri. Il testo, preparato dal ministero della Giustizia, è la naturale conseguenza del recepimento della direttiva Ue sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. L’atto risale al 2016, l’Italia ci ha messo 5 anni a inserirla nel suo ordinamento. Siccome il ...

Advertising

AntonioColatre1 : @LAnnibali Unica cosa ,Onorevole, riguardo gli arresti in flagranza. Bisogna essere cauti tenendo sempre come busso… - VPrivaci : RT @giuliaselvaggi2: Ieri sera @DAVIDPARENZO rivolgendosi a Patuanelli, gli ha chiesto:“quindi lei è garantista come Forza Italia?”. Mi è s… - INGFiore2 : RT @giuliaselvaggi2: Ieri sera @DAVIDPARENZO rivolgendosi a Patuanelli, gli ha chiesto:“quindi lei è garantista come Forza Italia?”. Mi è s… - aura67422491 : Le restrizioni pesano sull' economia, hanno colpito categorie non nella stessa misura, creato garantismo ed assiste… - mariodjskal : @PietroLodi4 @Casadileo1 @mereu_giorgio Voi comunisti statalisti del cazzo non riuscite a ficcarvi nella vostra tes… -