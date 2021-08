Advertising

Adnkronos : Valentino Rossi: il Dottore annuncia il ritiro ufficiale. - automotorinews : ?? #MotoGP, è UFFICIALE: Valentino #Rossi si RITIRA DALLA #MOTOGP ?? Decisione DEFINITIVA per il Dottore che è indis… - MastroRadu : RT @Adnkronos: Valentino Rossi: il Dottore annuncia il ritiro ufficiale. - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Ufficiale, Valentino Rossi si ritira dalla MotoGp: Ora è ufficiale: Valentino Rossi si ritira.… - Flavr7 : RT @Adnkronos: Valentino Rossi: il Dottore annuncia il ritiro ufficiale. -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Valentino

Domenica le gare: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14: il racconto in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno Attraverso una nota, la Dorna ha comunicato cheRossi ...Sono ore caldissime per il futuro diRossi. Sebbene nei giorni scorsi sia diventatol'accordo tra Tanal Entertainment e VR46 per i prossimi anni , nella mattinata di oggi è arrivata la notizia clamorosa della ...Rossi ha convocato per giovedì 5 agosto alle 16:15 una conferenza stampa per rivelare quale sarà la decisione sul suo futuro. A prescindere da quale scelta prenderà Valentino, si tratta inevitabilment ...Ecco i risultati del nostro sondaggio su quello che farà il Dottore l’anno prossimo. Spicca la maggioranza che vota per un altro anno in seno al suo stesso team ...