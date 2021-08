Ufficiale, Messi non rinnova con il Barcellona (Di giovedì 5 agosto 2021) Barcellona (SPAGNA) (ITALPRESS) – Doveva essere il giorno dell'annuncio del rinnovo e…invece è successo esattamente il contrario. Lionel Messi e il Barcellona si separano. Non c'è nessun nuovo contratto e a ufficializzare la notizia è stata direttamente la società catalana. “Leo Messi non continuerà con il Barcellona”. In un comunicato il club spiega che nonostante le due parti “abbiano raggiunto un accordo con la chiara intenzione di firmare un nuovo contratto oggi, ciò non è potuto accadere, a causa di ostacoli finanziari e strutturali (regolamento della Liga spagnola)”, scrive il Barça.“A causa di questa ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021)(SPAGNA) (ITALPRESS) – Doveva essere il giorno dell'annuncio del rinnovo e…invece è successo esattamente il contrario. Lionele ilsi separano. Non c'è nessun nuovo contratto e a ufficializzare la notizia è stata direttamente la società catalana. “Leonon continuerà con il”. In un comunicato il club spiega che nonostante le due parti “abbiano raggiunto un accordo con la chiara intenzione di firmare un nuovo contratto oggi, ciò non è potuto accadere, a causa di ostacoli finanziari e strutturali (regolamento della Liga spagnola)”, scrive il Barça.“A causa di questa ...

