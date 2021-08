Ufficiale lo spin-off di Yellowstone, 1883: trama e cast con Tim McGraw, Faith Hill e Sam Elliott (Di giovedì 5 agosto 2021) L’avvincente saga dei Dutton continua con uno spin-off di Yellowstone, che era nell’aria già da un po’: Paramount+ ha ufficializzato il progetto, confermando anche il titolo e i primi nomi del cast. Tim McGraw e Faith Hill saranno i protagonisti dello spin-off di Yellowstone insieme a Sam Elliott, per una nuova serie che rispetto alla trama del format originale si pone come un prequel, come già evidente dal titolo 1883: si tratta dell’anno in cui la storia è ambientata e l’idea è di raccontare come è ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 5 agosto 2021) L’avvincente saga dei Dutton continua con uno-off di, che era nell’aria già da un po’: Paramount+ ha ufficializzato il progetto, confermando anche il titolo e i primi nomi del. Timsaranno i protagonisti dello-off diinsieme a Sam, per una nuova serie che rispetto alladel format originale si pone come un prequel, come già evidente dal titolo: si tratta dell’anno in cui la storia è ambientata e l’idea è di raccontare come è ...

