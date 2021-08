UFFICIALE | il Manchester City ha acquistato l’uomo che prenderà la 10

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo settimane di rumors arriva l’acquisto più oneroso della Premier League: Jack Grealish è un nuovo giocatore del. Ad annunciarlo ufficialmente è il club su i propri profili social: HE'S HERE! We are delighted to announce the signing of @JackGrealish on a six-year deal. Welcome to, Jack! #Manhttps://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/5Y3gMREmKL—(@Man) August 5, 2021 Il classe 1995 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Dalla cessione di Grealish l’Aston Villa incasserà più di 100 milioni di euro. Molti ...