Uefa e Fifa d’accordo: il Var presente alle qualificazioni per Qatar2022 (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Var verrà utilizzato nelle gare di qualificazione al prossimo mondiale, dopo l’accordo raggiunto tra Uefa e Fifa L’Uefa in queste ore ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con la Fifa per l’utilizzo del Var nelle gare di qualificazione al mondiale di Qatar2022. Il sistema potrà essere utilizzato a partire dalla quarta giornata, ossia dalle partite in programma nel prossimo mese di settembre. L’implementazione del Var, che è organizzata dalla Uefa, sarà effettuata in loco presso lo stadio della federazione ospitante, con l’uso di furgoni specifici messi a ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Var verrà utilizzato nelle gare di qualificazione al prossimo mondiale, dopo l’accordo raggiunto traL’in queste ore ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con laper l’utilizzo del Var nelle gare di qualificazione al mondiale di. Il sistema potrà essere utilizzato a partire dalla quarta giornata, ossia dpartite in programma nel prossimo mese di settembre. L’implementazione del Var, che è organizzata dalla, sarà effettuata in loco presso lo stadio della federazione ospitante, con l’uso di furgoni specifici messi a ...

