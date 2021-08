Twitch Italia abbassa il prezzo del suo abbonamento (Di giovedì 5 agosto 2021) Nell’ambito di un’ottica più generalista, la piattaforma di live-streaming Twitch ha deciso di abbassare il costo del suo abbonamento in Italia e in altri Paesi, per raggiungere una platea di utenti più ampia. LEGGI ANCHE > Twitch lancia la nuova categoria Hot Tub: costumi liberi in piscine e spiagge Gli abbonamento di Twitch Come riporta Wired, l’obiettivo di Twitch – in questa sua scelta di rimodulare il costo degli abbonamenti – è quello di renderli più equi al paese di destinazione. Cosa vuol dire? Che il prezzo di ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 5 agosto 2021) Nell’ambito di un’ottica più generalista, la piattaforma di live-streamingha deciso dire il costo del suoine in altri Paesi, per raggiungere una platea di utenti più ampia. LEGGI ANCHE >lancia la nuova categoria Hot Tub: costumi liberi in piscine e spiagge GlidiCome riporta Wired, l’obiettivo di– in questa sua scelta di rimodulare il costo degli abbonamenti – è quello di renderli più equi al paese di destinazione. Cosa vuol dire? Che ildi ...

Advertising

Digital_Day : Si riduce del 20% il costo dell'abbonamento di Livello 1 su Twitch per gli utenti italiani. La politica, già applic… - giornalettismo : #Twitch rimodula il costo degli abbonamenti per renderli più equi al Paese di destinazione. Per l'Italia, una riduz… - walterwhiteITA : Twitch abbassa del 20% i prezzi degli abbonamenti in Italia - PCGamingit : Twitch abbassa del 20% i prezzi degli abbonamenti in Italia - - infoitscienza : Twitch: prezzo dell’abbonamento in Italia abbassato del 20% – NotiziaVideogiochi per PC e console |… -