Tutti i dipendenti senza mascherine, chiude a San Candido (Bolzano) l'hotel Cavallino Bianco (Di giovedì 5 agosto 2021) E’ prevista per oggi la chiusura dell’ albergo a quattro stelle Cavallino Bianco di San Candido , come disposto da un’ordinanza-ingiunzione del presidente della Provincia di Bolzano , Arno Kompatscher.... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 5 agosto 2021) E’ prevista per oggi la chiusura dell’ albergo a quattro stelledi San, come disposto da un’ordinanza-ingiunzione del presidente della Provincia di, Arno Kompatscher....

Advertising

CarlottaMarche7 : RT @fratotolo2: In pratica, il proprietario del Sciuscià bar di Milano ha obbligato tutti i dipendenti a vaccinarsi, pena il licenziamento.… - sabato_ivana : RT @fratotolo2: In pratica, il proprietario del Sciuscià bar di Milano ha obbligato tutti i dipendenti a vaccinarsi, pena il licenziamento.… - rikercommander : RT @fratotolo2: In pratica, il proprietario del Sciuscià bar di Milano ha obbligato tutti i dipendenti a vaccinarsi, pena il licenziamento.… - capitanoachab6 : RT @fratotolo2: In pratica, il proprietario del Sciuscià bar di Milano ha obbligato tutti i dipendenti a vaccinarsi, pena il licenziamento.… - antonellacirce1 : RT @fratotolo2: In pratica, il proprietario del Sciuscià bar di Milano ha obbligato tutti i dipendenti a vaccinarsi, pena il licenziamento.… -