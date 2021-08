Trump attacca la Nazionale femminile di calcio: «Un gruppo di maniache della sinistra radicale» (Di giovedì 5 agosto 2021) Trump attacca la Nazionale femminile di calcio. In Italia il ct della pallavolo femminile si è reso protagonista di una polemica per l’uso dei social delle pallavoliste (come se lui non avesse responsabilità), negli Stati Uniti invece Donald Trump ha attaccato la Nazionale femminile di calcio rea di aver perso l’oro perché guidata da un gruppo di maniache della sinistra radicale. Questo porta ad essere ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 5 agosto 2021)ladi. In Italia il ctpallavolosi è reso protagonista di una polemica per l’uso dei social delle pallavoliste (come se lui non avesse responsabilità), negli Stati Uniti invece Donaldhato ladirea di aver perso l’oro perché guidata da undi. Questo porta ad essere ...

Ultime Notizie dalla rete : Trump attacca Un conduttore di Fox News alla corte di Orbán ... va a Budapest per spiegare come vede il mondo Tucker Carlson stati uniti donald trump viktor orban ... così Orbán attacca l'Ue ma prende i suoi soldi.

La versione di Donald Trump, tra post - verità e fact - checking Insieme a Roger Ailes, Donald Trump è un assertore convinto della regola di Roger Stone: 'attacca, attacca, attacca'. Il dibattito pubblico non è basato su un terreno razionale e sulla verità dei ...

Trump attacca la Nazionale femminile di calcio: «Un gruppo di maniache della sinistra radicale» Trump attacca la nazionale femminile di calcio: «Abbiamo perso perché sono guidate da un gruppo di maniache della sinistra radicale»

Un cyber bullo tiene l’Europa sulle spine Europa sotto attacco degli hacker di Putin. Provocano il caos nella sanità del Lazio, in Olanda si teme la crisi per colpa dei pirati della rete. Già nel 2018 gli olandesi espulsero 4 spie russe che ...

