Troppe pistole, il Messico denuncia le aziende di armi Usa (Di giovedì 5 agosto 2021) Non era mai successo che un governo intentasse causa ai produttori di armi degli Stati uniti. A compiere il passo per la prima volta è stato il governo di Andrés Manuel López Obrador, che mercoledì ha presentato, presso una corte federale di Boston, una causa civile contro undici compagnie di produzione e distribuzione di armi, accusate di «pratiche commerciali negligenti e illecite che facilitano il traffico di armi in Messico». MESSO SOTTO ACCUSA per l’assenza di risultati nella lotta contro … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 5 agosto 2021) Non era mai successo che un governo intentasse causa ai produttori didegli Stati uniti. A compiere il passo per la prima volta è stato il governo di Andrés Manuel López Obrador, che mercoledì ha presentato, presso una corte federale di Boston, una causa civile contro undici compagnie di produzione e distribuzione di, accusate di «pratiche commerciali negligenti e illecite che facilitano il traffico diin». MESSO SOTTO ACCUSA per l’assenza di risultati nella lotta contro … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

