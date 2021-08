Triduo a Dio Padre per domandare ogni grazia – 2° giorno (Di giovedì 5 agosto 2021) Con questa potente preghiera ci rivolgiamo a Dio, che è Padre attento ai bisogni di tutti e pronto ad esaudire ciò che è meglio per noi. Nel Credo Apostolico recitiamo per prima cosa: “Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra”. Eppure, nonostante sia da Lui che procedono tutte le cose, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 5 agosto 2021) Con questa potente preghiera ci rivolgiamo a Dio, che èattento ai bisdi tutti e pronto ad esaudire ciò che è meglio per noi. Nel Credo Apostolico recitiamo per prima cosa: “Io credo in Dio,onnipotente, creatore del cielo e della terra”. Eppure, nonostante sia da Lui che procedono tutte le cose, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

