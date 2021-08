Trasporto pubblico, Giovannini: “A settembre previsto un calo del 20% nell’uso dei mezzi per andare a scuola o al lavoro” (Di giovedì 5 agosto 2021) Tra lavoratori e studenti maggiorenni, a settembre, si prevede un calo del 20% nell’uso dei mezzi pubblici per recarsi a scuola o sul posto di lavoro; una percentuale che sale al 30% per i soli lavoratori. È quanto emerge da uno studio dell’Istat, commissionato dal ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili e citato dal ministro per le Infrastrutture e mobilità sostenibili, Enrico Giovannini in audizione alla Camera. Il ministro ha spiegato che “per comprendere meglio le tendenze prevedibili della domanda di Tpl alla ripresa di settembre, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) Tra lavoratori e studenti maggiorenni, a, si prevede undel 20%deipubblici per recarsi ao sul posto di; una percentuale che sale al 30% per i soli lavoratori. È quanto emerge da uno studio dell’Istat, commissionato dal ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili e citato dal ministro per le Infrastrutture e mobilità sostenibili, Enricoin audizione alla Camera. Il ministro ha spiegato che “per comprendere meglio le tendenze prevedibili della domanda di Tpl alla ripresa di, ...

Advertising

virginiaraggi : #Sapevatelo Avete visto i nuovi bus in giro per la città? Entro il 2021 ne avremo messi in strada oltre 900. Quest… - fattoquotidiano : Trasporto pubblico, Giovannini: “A settembre previsto un calo del 20% nell’uso dei mezzi per andare a scuola o al l… - infoitinterno : Ritorno a scuola, in arrivo 1,4 miliardi alle Regioni per il trasporto pubblico locale - Italia_Notizie : Trasporto pubblico, Giovannini: «Per l’avvio della scuola stanziati 2,7 miliardi» - giornaleradiofm : Approfondimenti: Tpl: Giovannini, in fasce di punta 15-20% servizi: (ANSA) - ROMA, 05 AGO - Al 30 giugno l'offerta… -