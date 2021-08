Trasporto aereo | dal sito Siciliavola it sconti del 30% a determinate categorie residenti

(Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – Nuova importante iniziativa per la continuità territoriale siciliana e per il sostegno adeboli. Il.it offrirà biglietti con riduzione del 30% ad alcunedinella Regione Siciliana, tra cui studenti, lavoratori, pazienti fuori sede e persone con disabilità. L’incentivo a carattere sociale è stato attivato grazie ad un decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e del Ministero dell’Economia e delle Finanze e verrà applicato al momento dell’acquisto dalle compagnie aeree che aderiscono al programma. Lo sconto è ...

Nuova importante iniziativa per la continuità territoriale siciliana e per il sostegno a categorie deboli. Il sito Siciliavola.it offrirà biglietti con riduzione del 30% ad alcune categorie di residenti nella Regione Siciliana, tra cui studenti, lavoratori, pazienti fuori sede e persone con disabilità. L'incentivo a carattere sociale è stato attivato grazie ad un decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e verrà applicato al momento dell'acquisto dalle compagnie aeree che aderiscono al programma.