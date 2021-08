Trasporti, domani inaugurazione della stazione Duomo (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’apertura della stazione Metro-Duomo a Napoli è fissata per domani, venerdì 6 agosto, ore 11.30. Lo annuncia il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che sarà presente alla cerimonia con il vice sindaco Carmine Piscopo, il presidente della Metropolitana Napoli Ennio Cascetta, l’assessore della Regione Campania Bruno Discepolo e il soprintendente Luigi La Rocca. Con l’apertura della stazione Duomo si conclude la tratta Dante-Garibaldi della Linea 1 della ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’aperturaMetro-a Napoli è fissata per, venerdì 6 agosto, ore 11.30. Lo annuncia il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che sarà presente alla cerimonia con il vice sindaco Carmine Piscopo, il presidenteMetropolitana Napoli Ennio Cascetta, l’assessoreRegione Campania Bruno Discepolo e il soprintendente Luigi La Rocca. Con l’aperturasi conclude la tratta Dante-GaribaldiLinea 1...

